Ришить уравнения:х•5=213-128 75:х=15
Математика
Ришить уравнения:х•5=213-128 75:х=15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
213-128=85 x*5=85 x=85:5 x=17 17*5=213-128
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