Смысл высказывания "Есть 2 морали:одна-пассивная,запрещающая делать зло,другая-ак??ивная,которая повелевает делать добро"

Обществознание
Смысл высказывания "Есть 2 морали:одна-пассивная,запрещающая делать зло,другая-ак??ивная,которая повелевает делать добро"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одни люди считают, что не делать зла есть хорошое поведение Другие люди считают, что не делать зла и делать добро есть хорошое поведение
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