Какие образы отражает песня ,,Мальчишки,,
Музыка
Какие образы отражает песня ,,Мальчишки,,
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Гость:
Красивые,милые,забавные(о вообще это все придумоно мною)
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