Укажите количество грамматических основ...Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лене, не замечая, что он давно следит за ней беспокойный взглядом.
Русский язык
Укажите количество грамматических основ...Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лене, не замечая, что он давно следит за ней беспокойный взглядом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 основы 1 Динка сидела 2 он следит
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