ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ!!!! Что, на ваш взгляд, должны делать политические партии и движени??, чтобы не допускать экстремистских действий? Чем могли бы помочь в этом другие граждане страны?

Обществознание
ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ!!!! Что, на ваш взгляд, должны делать политические партии и движени??, чтобы не допускать экстремистских действий? Чем могли бы помочь в этом другие граждане страны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заниматься досуговой деятельностью молодежи, тогда у них будет меньше свободного времени на эту ерунду
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