ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ!!!! Что, на ваш взгляд, должны делать политические партии и движени??, чтобы не допускать экстремистских действий? Чем могли бы помочь в этом другие граждане страны?

Обществознание

ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ!!!! Что, на ваш взгляд, должны делать политические партии и движени??, чтобы не допускать экстремистских действий? Чем могли бы помочь в этом другие граждане страны?

Автор: Гость