Составте предложение из слов конница, знать, пехота, пастухи, землевладельцы
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Составте предложение из слов конница, знать, пехота, пастухи, землевладельцы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты пастух куда едешь эй ты знать гони где коница я не понял ты мне перечишь
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