Запиши решение. по расписанию у школьников 6уроков,после четвертого урока они ушл?? на экскурсию, сколько уроков отведено на экскурсию?

Математика

Запиши решение. по расписанию у школьников 6уроков,после четвертого урока они ушл?? на экскурсию, сколько уроков отведено на экскурсию?

Автор: Гость