Запиши решение. по расписанию у школьников 6уроков,после четвертого урока они ушл?? на экскурсию, сколько уроков отведено на экскурсию?
Математика
Запиши решение. по расписанию у школьников 6уроков,после четвертого урока они ушл?? на экскурсию, сколько уроков отведено на экскурсию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 урока отведено на экскурсию!
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