Преобразуйте заданное выражение к виду
Алгебра
Преобразуйте заданное выражение к виду
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Гость:
Какое именно,тут не одно как бы
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