5.700*0,105-87*1,7+8009:1000-8009*0,001=???????? 5867:100+78,55*2,08+51,09*3,4-586,7*0,1=???????
Математика
5.700*0,105-87*1,7+8009:1000-8009*0,001=???????? 5867:100+78,55*2,08+51,09*3,4-586,7*0,1=???????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5.700*0.105=0.5985 87*1.7=147.9 0.5985-147.9=-147.3015 8009:1000=8,009 -147.3015=(-8.009)=-155,3105 8009*0.001=8,009 -155.3105-8.009=163,3195 2) 5867:100=58.67 78.55*2,08=163,384 58,67+163,384=222,054 51,09*3,4=173,706 222,054+173,706=395,76 586,7*0.1=58,67 395,76-58,67=337,09
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