В школьной библиотеке 15600 экземпляров книг, из которых 6/13 учебники, 5/12 художественная литература на русском языке, а остальные книги художественная литература на белорусском языке. Какую часть всех книг библиотеки составл...
Математика
В школьной библиотеке 15600 экземпляров книг, из которых 6/13 учебники, 5/12 художественная литература на русском языке, а остальные книги художественная литература на белорусском языке. Какую часть всех книг библиотеки составляет художественная литература на белорусском языке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15600/13*6=7200 - учебники 15600/12*5=6500 - худ.лит. 15600-7200-6500=1900 белорус.
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