В школьной библиотеке 15600 экземпляров книг, из которых 6/13 учебники, 5/12 художественная литература на русском языке, а остальные книги художественная литература на белорусском языке. Какую часть всех книг библиотеки составл...

Математика

В школьной библиотеке 15600 экземпляров книг, из которых 6/13 учебники, 5/12 художественная литература на русском языке, а остальные книги художественная литература на белорусском языке. Какую часть всех книг библиотеки составляет художественная литература на белорусском языке?

Автор: Гость