Решить уравнения через дискриминант.

Алгебра
Решить уравнения через дискриминант.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9x+8x²=-1 8x²+9x+1=0 D=b²-4*a*c=9²-4*8*1=81-32=49=7² x1=(-b+√D)/2a=(-9+7)/2*8=-2/16=-1/8 x2=(-b-√D)/2a=(-9-7)/2*8=-16/16=-1 2)3+3x²=4x 3x²-4x+3=0 D=(-4)²-4*3*3=16-36=-20, D<0 - корней нет 3)25-10x+x²=0 x²-10x+25=0 D=(-10)²-4*1*25=100-100=0, D=0 - один корень x=-b/2a=10/2*1=5 4) 4x-4x²=1 -4x²+4x-1=0 D=4²-4*(-4)*(-1)=16-16=0 x=-4/2*(-4)=1/2 5)3x²-4=0 3x²=4 x²=4/3 x=±√4/3 6)9x²+8=18x 9x²-18x+8=0 D=(-18)²-4*9*8=324-288=6² x1=(18+6)/2*9=24/18=4/3=1 1/3 7) 2x=-x²-1 x²+2x+1=0 D=(-2)²-4*1*1=4-4=0 x=-2/2*1=-1 8)20x+25x²=-4 25x²+20x+4=0 D=20²-4*25*4=400-400=0 x=-20/2*25=-2/5 9)-1-4x²=0 -4x²=1 4x²=-1 x²=-1/4 x=√-1/4 - такого корня нет 10)0.3x-x²=0 x*(0.3-x)=0 x1=0 или 0.3-x=0 -x=-0.3 x2=.3
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