РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ В ОДЗ ) ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!

Гость: Гость:

1) x^2-2x-24=0 при х≠-4 D=k^2-c, D=(-1)^2-(-24), D=25 x=-k±√D, x=1±√25, x₁=1-5=-4 - не подходит, х₂=1+5=6 Ответ: х=6 2) x^2-3x-28=0 при х≠4 и х≠-4 D=b^2-4ac, D=(-3)^2-4*1*(-28), D=9+112, D=121 x=(-b±√D)/2a, x=(3±√121)/2*1, x₁=(3-11)/2=-8/2=-4 - не подходит, х₂=(3+11)/2=14/2=7 Ответ: х=7 3) 2х^2+5х-3=0 при х≠-5 и х≠5 D=b^2-4ac, D=5^2-4*2*(-3), D=25+24, D=49 x=(-b±√D)/2a, x=(-5± √49)/2*2, x₁=(-5-7)/4=-12/4=-3, x₂=(-5+7)/4=2/4=1/2=0,5 Ответ: х=-3, х=0,5