Решить задачу: Из 10 тонн свеклы получили 1,85 тонн сахара. Сколько сахара будет полу??ено из 100 тонн сахарной свеклы?

Математика
Решить задачу: Из 10 тонн свеклы получили 1,85 тонн сахара. Сколько сахара будет полу??ено из 100 тонн сахарной свеклы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы домножаем количество тонн сахара на 10 и получаем что и требовалось ,т.е.18,5 тонн!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кросворд по творчеству распутина
Ответить
Математика
Домашняя работа 1. Стол и стул вместе стоят 368 р. Сколько стоит стол и сколько стул, если стул дешевле стола на 204 р.?
Ответить
Обществознание
1. Что такое юридический факт????¿
Ответить
Литература
План рассказа об учительнице из рассказа "Уроки Французского" пожалуйста срочно выручайте. Зарание спасибо!
Ответить
Английский язык
Как читается слово bustle
Ответить