Решить задачу: Из 10 тонн свеклы получили 1,85 тонн сахара. Сколько сахара будет полу??ено из 100 тонн сахарной свеклы?
Математика
Решить задачу: Из 10 тонн свеклы получили 1,85 тонн сахара. Сколько сахара будет полу??ено из 100 тонн сахарной свеклы?
Ответ(ы):
Гость:
Мы домножаем количество тонн сахара на 10 и получаем что и требовалось ,т.е.18,5 тонн!
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