Домашняя работа 1. Стол и стул вместе стоят 368 р. Сколько стоит стол и сколько стул, если стул дешевле стола на 204 р.?

Математика
Домашняя работа 1. Стол и стул вместе стоят 368 р. Сколько стоит стол и сколько стул, если стул дешевле стола на 204 р.?
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Ответ(ы):
Гость:
На 164 рубля,....................
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