Решить задачу матиматическим вражениям
Математика
Решить задачу матиматическим вражениям
Ответ(ы):
Гость:
1) 42 +12 = 54 котлеты всего 2) 54 : 6 = 18 коробок
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