Решить задачу.В книжном магазине за день продали 600 книг и альбомов.Альбомов продали в 4 раза меньше,чем книг.Сколько книг и сколько альбомов приобрели покупатели в книжном магазине?

Английский язык
Решить задачу.В книжном магазине за день продали 600 книг и альбомов.Альбомов продали в 4 раза меньше,чем книг.Сколько книг и сколько альбомов приобрели покупатели в книжном магазине?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х книг продали в магазине, тогда х-4 продали альбомов.Известно ,что всего в сумме продали 600 шт. Составим и решим уравнение. 1)х+(х-4)=600 х+х-4=600 2х -4 =600 2х = 604 х= 302 (шт)- книги. 2) 302-4= 298 (шт.)- альбомы Ответ: 302 книги и 298 альбомов было продано в книжном магазине за день.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста !! Прошу , я не поняла тему !! Английский 6 класс
Ответить
Литература
Помогите плитки срочно надо
Ответить
География
Из ниже перечисленных рек вычеркните "белую ворону" Ока, Вятка, Медведица, Терек, ??рал, Самара, Чусовая
Ответить
Математика
5×3/16×4 помогите срочно!!!!!
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова лесную
Ответить