Решить задачу.В книжном магазине за день продали 600 книг и альбомов.Альбомов продали в 4 раза меньше,чем книг.Сколько книг и сколько альбомов приобрели покупатели в книжном магазине?

Гость: Гость:

Пусть х книг продали в магазине, тогда х-4 продали альбомов.Известно ,что всего в сумме продали 600 шт. Составим и решим уравнение. 1)х+(х-4)=600 х+х-4=600 2х -4 =600 2х = 604 х= 302 (шт)- книги. 2) 302-4= 298 (шт.)- альбомы Ответ: 302 книги и 298 альбомов было продано в книжном магазине за день.