Решить задачу: Виноград содержит 91% влаги, а изюм - 7%. Сколько килограммов виноград?? требуется для получения 21 кг изюма? Сколько килограммов изюма получится из 10 кг винограда?
Математика
Решить задачу: Виноград содержит 91% влаги, а изюм - 7%. Сколько килограммов виноград?? требуется для получения 21 кг изюма? Сколько килограммов изюма получится из 10 кг винограда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
91-7=84% веса винограда потеряется при переработки его в изюм 21000*184% = 38кг. 640гр. надо винограда для 21кг. изюма 10000гр*(100%-84%) = 1кг. 600гр изюма из 10 кг. винограда
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