Решите 1 вариант пожалуйста )))))))))

Математика
Решите 1 вариант пожалуйста )))))))))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1а)4 214 = 4 17 б)9 14 в)6 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
К дверце Какое склонение и падеж
Ответить
Математика
2 человека идут навстречу друг другу , 1 идёт 3 3/4 км в ч , 2 идёт 3 4/5 км , в ч всего 17.1 км в ч через сколько они встретятся P/S эт...
Ответить
Русский язык
Написать 3 прел.про зимнею природу
Ответить
География
Составьте по тексту параграф схему "Части гидросферы". В какой части гидросферы содержится самый большой объём воды : самый маленький объём воды?
Ответить
Физика
Как найти вес если известна масса тела
Ответить