Решите 3 пожалуйста срочно

Гость: Гость:

S=a*b=a*(a+2) 8=a2+2*a a= -2 плюс минус корень квадратный из 4-4*1*(-8)=-2 плюс минус 6 / 2= два корня : 1-ой равен 2 2-ой равен -4 так как отрицательным быть не может, то 2