Решите 3 пожалуйста срочно

Геометрия
Решите 3 пожалуйста срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b=a*(a+2) 8=a2+2*a a= -2 плюс минус корень квадратный из 4-4*1*(-8)=-2 плюс минус 6 / 2= два корня : 1-ой равен 2                        2-ой равен -4 так как отрицательным быть не может, то 2 
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