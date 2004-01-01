Решите 3 пожалуйста срочно
Геометрия
Решите 3 пожалуйста срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b=a*(a+2) 8=a2+2*a a= -2 плюс минус корень квадратный из 4-4*1*(-8)=-2 плюс минус 6 / 2= два корня : 1-ой равен 2 2-ой равен -4 так как отрицательным быть не может, то 2
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