Решите 50+30×(3+5)+4-80×4×(50-40)+100-80×3×2÷4+8-10-29330-1538÷6=?

Алгебра
Решите 50+30×(3+5)+4-80×4×(50-40)+100-80×3×2÷4+8-10-29330-1538÷6=?
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Гость:
1) Дія в дужках а потім , все попорядку  2) Відповідь:448055
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