Решите 6 задание!!! Решите 6 задание!!! Решите 6 задание!!! Решите 6 задание!!! Решите 6 з??дание!!!

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20 sin x cos x+3 cos²x-3sin²x+3+14sin²x=0 3cos²x+11sin²x+20sinx cosx+3sin²x+3cos²x=0 6cos²x+14sin²x+20sinx cosx=0 однородное уравнение, поделим обе части на 2cos²x 7tg²x+10tgx+3=0 tgx=-1 или tgx=-3/7 x=-π/4+πn , n- целое число или x=-argtg3/7+πm? m-целое число