Составить и записать план к сказке про храброго зайца длинные уши, косые глаза, ко??откий хвост.

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Составить и записать план к сказке про храброго зайца длинные уши, косые глаза, ко??откий хвост.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жил-был храбрый заяц по имени Петр. У него были длинные уши, косые глаза, короткий хвост.В один прекрасный день Пётр встретил волка, и остались от Петра только кости да меха)))
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