Решите биквадратное уравнение‼‼‼❗ х⁴-29х²+100=0
Алгебра
Решите биквадратное уравнение‼‼‼❗ х⁴-29х²+100=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X² = y y² -2y +100 =0 D = (-29)² - 4·1·100 = 841 - 400 = 441y1 = (29 - √441)/ 2·1 = (29 - 21)/2 = 8/2 = 4 y2 = (29 + √441)/2·1 = (29 + 21)/2 = 50/2 = 25x² = 4x1 = 2 x2 = - 2x² = 25 x3 = 5 x4 = - 5
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