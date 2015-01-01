Решите. Число которое напишу так 3' с запятой это дробь с целым. 1) 3'3/7:1'5/11-26/49*2'1/52 2)1'3/35:1'1/56-3'5/21:1'22/63 Решить по действиям

Математика
Решите. Число которое напишу так 3' с запятой это дробь с целым. 1) 3'3/7:1'5/11-26/49*2'1/52 2)1'3/35:1'1/56-3'5/21:1'22/63 Решить по действиям
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1'1/7 2) 212/255 Совет: гораздо удобнее решать, если переводить это все в неправильные дроби
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