Решите! дам 24 балла за правильный ответ! (-9,18:3,4-3,7)·2,1+2,04 и разделить: а) б) 2

Математика

Решите! дам 24 балла за правильный ответ! (-9,18:3,4-3,7)·2,1+2,04 и разделить: а) б) 2

Автор: Гость