Решите! дам 24 балла за правильный ответ! (-9,18:3,4-3,7)·2,1+2,04 и разделить: а) б) 2
Математика
Решите! дам 24 балла за правильный ответ! (-9,18:3,4-3,7)·2,1+2,04 и разделить: а) б) 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= (-2,7 -3,7)*2,1 +2,04= -6,4 *2,1 +2,04 = - 13,44 + 2,04 = -11,4; а) -11,4 : 8/27= - 114/10 : 8/27= - 114*27/10*8 = -57*27/5*8= -1539/40= -38,475; б)-11,4 : 9/34= - 114/10:9/34=-114*34/10*9= - 57*34/5*9= -1938/45= - 43 3/45 = -43 1/15
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