Решите дробнорациональное уравнение 9:х-10=3:х+8
Алгебра
Решите дробнорациональное уравнение 9:х-10=3:х+8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9:х=0=3:х=4+8=12 вот так как то
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Поработайте в парах прочитайте текст народные праздники разделите его на части о??аглавьте каждую из рих
Алгебра
Решите задачу: Длина прямоугольника равна 15 см. Площадь этого прямоугольника на 54 см2 больше площади квадрата со стороной, равной ширине прямоу...
Окружающий мир