Решите дробнорациональное уравнение 9:х-10=3:х+8

Алгебра
Решите дробнорациональное уравнение 9:х-10=3:х+8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9:х=0=3:х=4+8=12 вот так как то
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