Решите эти тесты. лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

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1.- 3 2.- 2 3: а-3, б-2, в-1, г-5, д-4 4. После победы над фашизмом руководители крупнейших государств мира объединили свои усилия, чтобы предотвратить преступлений против человечества. 5. Семейный кодекс принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года. Его создание было связано с коренными изменениями в политической, социально-экономической жизни страны, непосредственно затрагивающими такие важнейшие социальные институты общества, какими являются брак и семья.