3 пожалуйста решите срочно! !!

Обществознание
3 пожалуйста решите срочно! !!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравенство и мобильность
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Каково значение черепно-мозговых нервов? p.s. 8 класс
Ответить
Русский язык
Составить схему к слову весна
Ответить
Другие предметы
Прмогите написать отзыв о сказке о Илье Муромце
Ответить
Русский язык
Помогите умоляю вас! Номер 14 срочно
Ответить
История
Этапы становления абсолютизма в англии
Ответить