Решите ирроциональные неравенства

Гость: Гость:

V - знак квадратного корня 1)V(4-x) <3 ОДЗ: 4-x>=0; x<=4 Т.к. обе части положительны, возведем их в квадрат: 4-x<9 -x<9-4 -x<5 x>-5 С учетом ОДЗ: x e (-5; 4] 2)V(2x+5)>=2 ОДЗ:2x+5>=0; x>=-2,5 Т.к. правая часть неравенства положительна,смело возведем обе части неравенства в квадрат: 2x+5>=4 2x>=4-5 2x>=-1 x>=-0,5 С учетом ОДЗ: x e [-0,5; + беск.) 3)ОДЗ: 4x+9>=0; x>=-2,25 Возведем обе части неравенства в пятую степень: 4x+9<32 4x<32-9 4x<23 x<5,75 С учетом ОДЗ: x e [-2,25; 5,75)