Решите кто может,40 Упражнение.
Русский язык
Решите кто может,40 Упражнение.
Ответ(ы):
Гость:
Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. По щучьему веленью вёдра сами пошли в гору.Покатится яблочко по серебряному блюдечку, и предстанет Финист - Ясный сокол. По дальнему - м.р. Д.п. по широкому -ср.р.Д.п. По щучьему - ср.р.Д.п. По серебряному - ср.р. Д.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От двух пристаней отправились на встречу друг другу 2 теплохода. Один из них шёл до встречи 4 ч со скоростью 36 км\ч . Другой прошёл до встречи тре...
Алгебра
Алгебра