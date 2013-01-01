Решите кто может,40 Упражнение.

Гость: Гость:

Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. По щучьему веленью вёдра сами пошли в гору.Покатится яблочко по серебряному блюдечку, и предстанет Финист - Ясный сокол. По дальнему - м.р. Д.п. по широкому -ср.р.Д.п. По щучьему - ср.р.Д.п. По серебряному - ср.р. Д.п.