Решите мне пожалуйста пятое задание две задачи

Математика
Решите мне пожалуйста пятое задание две задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×3=12 км 1 прошел пешеход за 3 ч 39-12=27 км остаток пути 4+5=9 км/ч общая скорость обоих 27÷9=3 ч встретятся масса1 б      кол-во банок        всего масса   ?                       20б                      60кг  одинаков           ?                         120кг 60÷20=3 кг весит 1б белой краски 120÷3=40 б красной краски
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