Решите мне пожалуйста пятое задание две задачи
Математика
Решите мне пожалуйста пятое задание две задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×3=12 км 1 прошел пешеход за 3 ч 39-12=27 км остаток пути 4+5=9 км/ч общая скорость обоих 27÷9=3 ч встретятся масса1 б кол-во банок всего масса ? 20б 60кг одинаков ? 120кг 60÷20=3 кг весит 1б белой краски 120÷3=40 б красной краски
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