Решите неравенства 1) 0,3x lt; 1,8 2) 0,3x+19gt;1,7x+5 3) 3x-5 (0,6x-1)lt;3 4) 6x-3 (0,2x+3)gt;2x

Гость: Гость:

знак неравенства в 1 и в 3 / знак неравенства во 2 и в 4 1) х 1,8: 0,3 х 6 2) 0,3 х-1,7 х / 5-19 -1,4 х / -14 х 10 3) 3х - 3х + 5 3 х -2 4) 6х - 0.6х -9/ 2х 5.4х -2х/ 9 3.4х / 9 х/ 2.6