Решите неравенства))))))))))))))
Алгебра
Решите неравенства))))))))))))))
Ответ(ы):
Гость:
Свое значение синус принимает [-1;1], следовательно 2 ∉ х [-1;1] и решений не будет иметь. Ответ: нет решений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста!! Кто знает английский без переводчика!! Как сказать по- англи??ски -Я купила замечательные книги об экспонатах музея и магн...
Обществознание
Математика
В треугольнике АВС сторона АВ меньше стороны ВС на 18 см , а сторона АС больше сторо??ы ВС на 12 см. найдите периметр треугольника АВС , если ВС=35...
Русский язык