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Решите неравенство 7x-2(2x+3)больше3
Математика
Решите неравенство 7x-2(2x+3)больше3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-4х-6>3 3х-6>3 3х>3+6 3х>9 х>9÷3 х>3
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