Решите неравенство F(x)lt;0, если F(x) первообразная для функции f(x)=2x-1 и F(0)=-2

Алгебра

Решите неравенство F(x)lt;0, если F(x) первообразная для функции f(x)=2x-1 и F(0)=-2

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