Решите неравенство log₄²x-3log₄x+2gt;0
Алгебра
Решите неравенство log₄²x-3log₄x+2gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X<4 и x>16, вводим замену: t=log4 (x), решаем методом интервалом квадратное ур-е, при чём t>0, потом подставляем в замену и делаем отборку корней, знак неравенства не меняем, т.к. a>1(основание логарифма)
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