По росистому лугу какое число

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По росистому лугу какое число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единственное, детка.
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