В равнобедренном треугольнике найдите неизвестные стороны если боковая сторона ??а 5 см. больше основания, а периметр 24 см.

Геометрия
В равнобедренном треугольнике найдите неизвестные стороны если боковая сторона ??а 5 см. больше основания, а периметр 24 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. боковая сторона на 5 см больше основания, то пусть основание это AC=x, тогда AB=BC=x+5см. P=x+x+5+x+5=3x+10=24. Значит x=(24-10)/3=14/3=4см=AC (основание). Тогда боковый стороны AB=BC=4+5=9см. Ответ: основание равно 4см; боковые стороны равны по 9см.
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