ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО РЕШАЕТСЯ ОЦЕНКА АЛГОРИТМЫ

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО РЕШАЕТСЯ ОЦЕНКА АЛГОРИТМЫ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рrogram ozenka; var f,i:integtr; begin f:=1; for i:=1 to 6 do f:=f*i; writeln (f); end. №             i             f                  вывод 1            1              1 2            2               2 3            3              6 4            4              24 5            5              120 6            6               720           720
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