ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО РЕШАЕТСЯ ОЦЕНКА АЛГОРИТМЫ
Информатика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО РЕШАЕТСЯ ОЦЕНКА АЛГОРИТМЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рrogram ozenka; var f,i:integtr; begin f:=1; for i:=1 to 6 do f:=f*i; writeln (f); end. № i f вывод 1 1 1 2 2 2 3 3 6 4 4 24 5 5 120 6 6 720 720
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