-2.5 : 4 1\2 - 2 4\9 0,55*(-1 1\9):(-0,26) Решите пожалуйста!!
Математика
-2.5 : 4 1\2 - 2 4\9 0,55*(-1 1\9):(-0,26) Решите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2,5:4 1/2-2 4/9=-5/9-2 4/9=-3 0,55*(-1 1/9):(-0,26)=11/20(-10/9):(-13/50)=-11/18:(-13/50)=275/117=2 41/117
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