Помогите с задачей по экономике: отпускная цена 1 кг хлеба и величина НДС неизвест??ы, их надо рассчитать. Ставка НДС - 10% торговая надбавка - 20% 1) фермер продаёт 1 кг зерна по цене 1 рубль 2) мукомольный завод продаёт 1 ...
Экономика
Помогите с задачей по экономике: отпускная цена 1 кг хлеба и величина НДС неизвест??ы, их надо рассчитать. Ставка НДС - 10% торговая надбавка - 20% 1) фермер продаёт 1 кг зерна по цене 1 рубль 2) мукомольный завод продаёт 1 кг муки по 4 рубля 3) хлебозавод продаёт 1 кг хлеба по 8 рублей (условие: из 1 кг зерна получается 1 кг муки, а из 1 кг муки - 1 кг хлеба)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1кг=1руб+10%+20%=1руб30к 2) 4руб+10%+20%=4руб+1руб20к=5р20к 3) 8руб+80к+1р60к=10р4ок отпускнаЯ цена хлеба с НДС и торг.надбавкой
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