Помогите с задачей по экономике: отпускная цена 1 кг хлеба и величина НДС неизвест??ы, их надо рассчитать. Ставка НДС - 10% торговая надбавка - 20% 1) фермер продаёт 1 кг зерна по цене 1 рубль 2) мукомольный завод продаёт 1 ...

Экономика

Помогите с задачей по экономике: отпускная цена 1 кг хлеба и величина НДС неизвест??ы, их надо рассчитать. Ставка НДС - 10% торговая надбавка - 20% 1) фермер продаёт 1 кг зерна по цене 1 рубль 2) мукомольный завод продаёт 1 кг муки по 4 рубля 3) хлебозавод продаёт 1 кг хлеба по 8 рублей (условие: из 1 кг зерна получается 1 кг муки, а из 1 кг муки - 1 кг хлеба)

Автор: Гость