В водном растворе не распадаются ионы? а)нитрат аммония б) хлорид серебра в) сульфат натрия г) сульфид бария

Химия

В водном растворе не распадаются ионы? а)нитрат аммония б) хлорид серебра в) сульфат натрия г) сульфид бария

Автор: Гость