В водном растворе не распадаются ионы? а)нитрат аммония б) хлорид серебра в) сульфат натрия г) сульфид бария

Химия
В водном растворе не распадаются ионы? а)нитрат аммония б) хлорид серебра в) сульфат натрия г) сульфид бария
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б- хлорид серебра, т.к. это осадок
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