Помогите составить уравнение химической реакции иодида калия с ИЗБЫТКОМ нитрата серебра. Какой осадок образуется?

Химия
Помогите составить уравнение химической реакции иодида калия с ИЗБЫТКОМ нитрата серебра. Какой осадок образуется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KI+AgNO3=KNO3+AgI(стрелка вниз) AgI(йодид серебра)-осадок светло-желтого цвета
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