Не могу решить Нужно подробное решение обоих примеров. Не знаю, что делать Помогите, срочно нужно
Математика
Не могу решить Нужно подробное решение обоих примеров. Не знаю, что делать Помогите, срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1/5 - (- 1/9) = 14/45 14/45 - 5 1/3 = -5 1/45 -5 1/45 - 5/9 = -4 7/15 - 4 7/15 - 2/10 = - 4 2/3 - ОТВЕТ В 5 3/5 - 1 1/8 = 4 19/40 4 19/40 - 0,605 =5 2/25 = 5,08 - ОТВЕТ Б
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