Напишите программу, которая строит "линию" из знаков '-' заданной длины. Используйт?? процедуру. Входные данные Входная строка содержит единственное натуральное число – длину линии N . Выходные данные Программа должна вывес...

Информатика
Напишите программу, которая строит "линию" из знаков '-' заданной длины. Используйт?? процедуру. Входные данные Входная строка содержит единственное натуральное число – длину линии N . Выходные данные Программа должна вывести N знаков '-'. ПРОГРАММА - PYTHON !!!!!! Только PYTHON !!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Print('-'*int(input())) А если с процедурой непременно хочется, то будет просто длиннее: def Line():     print('-'*int(input())) Line()
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