Она высадила молодые растения в теплицу 31марта.сколько недель и дней прошло после высадки семян? И еще Сорт помидоров созревает приблезительно 110дней.В каком месяце Оля сможет собрать урожай?

Математика

Она высадила молодые растения в теплицу 31марта.сколько недель и дней прошло после высадки семян? И еще Сорт помидоров созревает приблезительно 110дней.В каком месяце Оля сможет собрать урожай?

Автор: Гость