Она высадила молодые растения в теплицу 31марта.сколько недель и дней прошло после высадки семян? И еще Сорт помидоров созревает приблезительно 110дней.В каком месяце Оля сможет собрать урожай?
Математика
Она высадила молодые растения в теплицу 31марта.сколько недель и дней прошло после высадки семян? И еще Сорт помидоров созревает приблезительно 110дней.В каком месяце Оля сможет собрать урожай?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Июнь 27 через 4 месяца
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