Нуждаюсь в помощи! Как решать этот и подобные примеры? Только прошу подробно и пон??тно. 0,75² * 2³ ----------------- = 3²

Математика
Нуждаюсь в помощи! Как решать этот и подобные примеры? Только прошу подробно и пон??тно. 0,75² * 2³ ----------------- = 3²
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3/4)2=9/16 9/16*8=18=2*3*3 Значит, нужно разделить на 2(или домножить на 1/2) чтобы получить 3*3
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