Нуждаюсь в помощи! Как решать этот и подобные примеры? Только прошу подробно и пон??тно. 0,75² * 2³ ----------------- = 3²

Математика

Нуждаюсь в помощи! Как решать этот и подобные примеры? Только прошу подробно и пон??тно. 0,75² * 2³ ----------------- = 3²

Автор: Гость