ОСУЩЕСТВИТЬ ЦЕПОЧКУ ПРЕВРАЩЕНИЙ : S-gt;Na2SO3-gt;S-gt;Na2S-gt;H2S-gt;SO2
Химия
ОСУЩЕСТВИТЬ ЦЕПОЧКУ ПРЕВРАЩЕНИЙ : S-gt;Na2SO3-gt;S-gt;Na2S-gt;H2S-gt;SO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S + O2 = SO2 SO2 + Na2O = Na2SO3 Na2SO3 =(t) Na2O + SO2 SO2 + 2CO = S + 2CO2 Na + S = Na2S Na2S + H2SO4(к) = Na2SO4 + H2S(летучяя стрелка вверх) 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2
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