1.3. Отделение в Западной Европе ремесла от сельского хозяйства стало одной из причин: А. Возникновения городов. Б. Появления рыцарства. В. Основания замков. Г. Распространения христианства.
История
1.3. Отделение в Западной Европе ремесла от сельского хозяйства стало одной из причин: А. Возникновения городов. Б. Появления рыцарства. В. Основания замков. Г. Распространения христианства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. Возникновение городов.
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на столе находится кусок кирпича объемом 200см². Вычислите силу тяжести, действующ??ю на кирпич. Изобразите эту силу на чертеже.
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Ты должен сесть на автобус и доехать до 2 остановки ,потом идти до кинотеатра .Напр??тив банка ты будешь в центре!Перевод пж!
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