1.3. Отделение в Западной Европе ремесла от сельского хозяйства стало одной из причин: А. Возникновения городов. Б. Появления рыцарства. В. Основания замков. Г. Распространения христианства.

История

1.3. Отделение в Западной Европе ремесла от сельского хозяйства стало одной из причин: А. Возникновения городов. Б. Появления рыцарства. В. Основания замков. Г. Распространения христианства.

Автор: Гость