Помогите пожалуйста с номером 18 , 19 , 20.
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Помогите пожалуйста с номером 18 , 19 , 20.
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Ответы 18 1 19 3 20 1 Вроде так
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